Фанаты не узнали располневшую за 20 лет Семенович

Москва, 7 мая. Поклонники заявили, что бывшая звезда группы «Блестящие» Анна Семенович за последние 20 лет сильно изменилась. Фотографии певицы были опубликованы в Telegram-канале «НеМалахов».

В Telegram-канале появились два изображения Семенович с разницей в 20 лет. Как заметили фанаты, за последние годы исполнительница сильно поправилась. По их словам, налицо лишний вес, при этом сейчас свободное время Семенович проводит на грядках. Как считают пользователи, судя по всему, на самоизоляции звезда не очень соблюдала диету, что, конечно, отразилось на ее фигуре.

«После изоляции вас будет не узнать», — подчеркнули они в социальных сетях. «Эта изоляция всем только вредит, включая и вас. Сильно располнела», — добавили комментаторы.

Ранее Семенович рассказала о проблемах, которые принесла ей ее большая грудь. По ее словам, внушительный бюст привел к развитию ряда комплексов.

Певица дала интервью, вспомнив о начале своей карьеры в шоу-бизнесе после ухода из фигурного катания. Семенович рассказала, что была очень неуверенной в себе и совершенно не знала, с чего начать. По ее словам, главной причиной этого стала жесткая спортивная дисциплина. Она отметила, что применяемые в профессиональном спорте методы пагубно влияют на подростков и мешают жить долгие годы спустя.

Занявшись шоу-бизнесом, Семенович обнаружила, что столкнулась с новыми проблемами — в этот раз из-за размера груди. Поэтому певица была вынуждена пойти на уменьшение груди. Семенович подчеркнула, что сейчас бы не согласилась на такую операцию, но тогда она была уверена, что сможет таким образом изменить мнение публики о себе.