Reuters продолжает информационную кампанию против России, начатую Bloomberg — Запад ищет возможности закрепиться в Ливии посредством медиавойны.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало о публикации антироссийской направленности, подготовленной журналистами американского частного издания Bloomberg о том, что в Ливии якобы действуют «российские оперативники», оказывающие влияние на ситуацию в стране. При этом, отметим, издание принадлежит Майклу Блумбергу — кандидату в президенты США, который построил свою предвыборную программу, основываясь на противодействии «внешним угрозам», главной из которых для него стала Россия.

О чем рассказали Reuters и Bloomberg?

Ссылаясь на «доклад ООН», которого, к слову, нет на сайте международной организации, американские журналисты пишут о неких российских оперативниках в Ливии, которые всячески поддерживают фельдмаршала Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара. При этом доказательств присутствия российского военного контингента на территории североафриканской страны западные СМИ так и не смогли привести.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также неоднократно пытался распространять вбросы о российском вмешательстве в ливийский кризис в попытках оправдать присутствие своих войск там — турецкий лидер часто говорил с высоких трибун о присутствии ЧВК «Вагнер». Однако, как выяснилось впоследствии, это был плохо продуманный политический ход по отвлечению внимания мировой общественности от присутствия турецкой ЧВК SADAT в качестве военных помощников для так называемого Правительства национального согласия (ПНС).

В попытках привести хоть какую-то конкретику, Bloomberg и Reuters приводит цифры — западные журналисты сообщают, что в Ливии якобы находятся 800-1200 человек из российской ЧВК. Но если этих данных нет в докладе ООН, как и самого доклада, то информация могла быть взята разве что из заявлений триполитанского правительства или протурецких СМИ. Кроме того, основываясь на данных, приведенных немецким изданием Zurest, выяснилось, что все подобные публикации являются пиар-кампанией ПНС Ливии, заказанной в американских лоббистских компаниях. Соответственно, еще один приводимый западом факт, касающийся работы порядка 40 российских снайперов, тоже является не более, чем вбросом, учитывая, что в Ливии в целом сражается более 20 тысяч человек. В рамках этой цифры остается только гадать, как журналисты смогли «подсчитать» количество российских снайперов.

Западный мир, отметим, очень любит байки о русских стрелках — например, The New York Times ранее писали о том, что российские снайпера используют экспансивные пули, применявшиеся в конфликте на юго-востоке Украины. Тем не менее, все это оказалось бесполезной выдумкой как минимум с технической стороны: экспансивные пули абсолютно бесполезны против бронежилета, и как следствие, не представляют какой-то практической ценности для работы снайпера.

Какую цель преследуют авторы подобных публикаций?

Не секрет, что Запад уже запустил руки в Ливию в 2011 году, когда НАТО поддержало убийство ливийского лидера Муаммара Каддафи: террористы захватили столицу и контролируют ее, представляясь чиновниками так называемого Правительства национального согласия. Однако теперь борьба за нефтяные ресурсы в стране вышла на новый уровень, и американцам мало управлять группой боевиков — им нужно самим закрепиться в регионе.

Американские издания, реализующие заказы лоббистских компаний, таким образом, становятся всего лишь частью одной большой игры по развязыванию кампании против России путем распространения фейков. При этом Запад преследует цель дискредитировать Россию и сорвать продвигаемые со стороны РФ мирные инициативы, так как дестабилизация ситуации в Ливии более выгодна.