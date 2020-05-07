Американские бомбардировщики прошли в 300 километрах от Санкт-Петербурга

Пока одни авианосные ударные группы пребывают в пораженном коронавирусом состоянии, другие готовятся к боевому развертыванию, а третьим запретили возвращение в базу (пока окончательно не выяснятся масштабы вирусного поражения экипажей кораблей), бомбардировочная авиация США пытается объять необъятное.

Самолеты B-1B Lancer 28-го бомбардировочного авиакрыла, которое базируется на авиабазе Ellsworth в штате Южная Дакота, на континентальной части США, и входит в структуру Командования глобального удара ВВС (AFGSC), выполнили несколько полетов на максимальную дальность с дозаправками в воздухе. Над Южно-Китайским морем свое присутствие американские бомбардировщики продемонстрировали кораблям Военно-морского флота КНР, которые на днях пронесли свой флаг рядом с территориями, в отношении которых неурегулированным уже длительное время остается их правовой статус. По мнению командования ВВС США, этот визит должен был «образумить» противника и успокоить союзников.

Позже на Гуам были перебазированы четыре бомбардировщика B-1B Lancer из состава 7-го бомбардировочного авиакрыла и наземный авиационно-технический персонал для обслуживания самолетов. С этого момента полеты над Южно-Китайским морем в районе Тайваня и спорных островов начали приобретать регулярный характер, что, естественно, совершенно не радует Китай и создает в этом регионе дополнительный очаг военной напряженности.

Но этого оказалось мало. Наладив полеты в Азии, командование глобального удара решило вплотную заняться обострением ситуации на европейском театре военных действий. Начало было положено полетом пары «Лансеров» из Южной Дакоты через воздушное пространство Канады, пролетом над Гренландией с пересечением воздушных границ Великобритании и Дании. Далее сопровождаемая истребителями F-16 датских ВВС пара американских бомбардировщиков последовательно прошла через воздушное пространство Литвы, Латвии и Эстонии, обычно пугающихся любого российского невооруженного транспортника, но в данном случае с радостью принявших в своем небе американские «убийцы городов». Разворот на обратный курс «Лансеры» совершили всего в 300 километрах от второго по величине российского города. В данном случае нельзя сказать, что Санкт-Петербург мог спать спокойно.

Малозаметные крылатые ракеты AGM-158 JASSM, состоящие на вооружении бомбардировщиков B-1B Lancer, способны поражать стационарные и подвижные цели на дальностях до 370 км, а в модификации JASSM-ER и до 1000 км. Всего каждый «Лансер» может нести 24 такие ракеты.

Выполнив этот полет, бомбардировщики вернулись на свою базу в Южной Дакоте, а командование заговорило о возможности их боевого развертывания на одной из английских военно-воздушных баз. Оценочно речь может идти об авиабазе RAF Mildenhall, где базируется несколько американских авиационных частей и откуда в период холодной войны стратегическая авиация США на регулярной основе выполняла полеты над Балтийским морем вдоль берегов СССР.

Впрочем, в годы холодной войны ВВС СССР отработали все возможные варианты противодействия агрессивным намерениям НАТО, исходящим с данной авиабазы. Уверен, эти планы давно уже обновлены и улучшены.