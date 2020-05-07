Мужчина надругался над четырехлетней внучкой в Саратове

Саратов, 7 мая. 50-летний мужчина обвиняется в домогательствах к своей четырехлетней внучке в Саратове. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по региону.

По имеющейся информации, инцидент произошел 10 марта в одном из многоквартирных домов Саратова. Мужчина совершил в отношении малолетней внучки действия сексуального характера. Пострадавшая девочка рассказала о произошедшем матери, передают «Народные новости».

Женщина обратилась с заявлением в правоохранительные органы. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. 50-летний мужчина признался в содеянном, в данный момент он находится под стражей.