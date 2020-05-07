«Омбудсмена полиции» Воронцова задержали за вымогательство 300 тыс. рублей

Москва, 7 мая. Автора проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова задержали по подозрению в вымогательстве. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе ГУ МВД Москвы.

Представитель ведомства Владимир Васенин сообщил, что задержанному инкриминируется вымогательство в крупном размере в отношении бывшего сотрудника московской полиции за нераспространение фотографий личного характера.

Сам Воронцов в своем Telegram-канале «Омбудсмен полиции» написал, что утром 7 мая у него прошли обыски. Источник в правоохранительных органах подтвердил ТАСС, что по месту жительства Воронцова действительно проходили обыски. Причем Воронцов не открыл дверь полиции, поэтому сотрудникам пришлось ее сломать, уточняет телеканал 360.

Отметим, что это уже второй обыск у Воронцова за месяц. Первый, как напоминает «Ридус», был проведен 14 апреля провели после того, как 2 апреля в Сети от имени Воронцова был опубликован фейк о том, что курсантов военного учебного заведения в Петербурге, где 70% учащихся и офицеров заболели коронавирусной инфекцией якобы заставляют каждое утро делать зарядку. По данному факту было возбуждено уголовное дело о распространении ложной информации, которая представляет угрозу жизни и безопасности граждан.

Как сообщалось ранее, сам Воронцов является бывшим полицейским и пользуется серьезной поддержкой у либеральной общественности в РФ, несмотря на публичные нацистские убеждения и дружеские отношения с лидером неонацистов Марцинкевичем (Тесаком) и убийцей адвоката Станислава Маркелова — Никитой Тихоновым. Интерес к нему проявил и Михаил Ходорковский. И это неудивительно, учитывая, что Воронцов критикует аппарат управления МВД, участвует в мероприятиях, которые направлены на расшатывание общественной обстановки, и публикует фейковую информацию, дискредитирующую силовые и властные структуры.

В 2019 году Ходорковский пригласил Воронцова на учрежденную олигархом премию для журналистов в Берлине. Там он завязал знакомство с подконтрольным Ходорковскому корреспондентом «Новой газеты» Денисом Коротковым. Последний, как и Воронцов был неоднократно уличен в публикации фейков по заказу судимого экс-главы ЮКОСа.

Деятельность автора канала «Омбудсмен полиции» по созданию фейков в соцсетях имеет очень серьезную поддержку со стороны подконтрольных Ходорковскому организаций. Вбросы Воронцова активно тиражируют через информационные ресурсы олигарха,придавая образ «правдивости».