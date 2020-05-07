В больницу Мисураты поступили тела троих турецких интервентов, воевавших за ПНС Ливии

Мисурата, 7 мая. Тела троих погибших турецких интервентов были доставлены в мисуратскую больницу, еще семеро погибших боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии так и не были опознаны. Об этом сообщил пользователь соцсети Twitter в своем аккаунте.

Вполне вероятно, что ликвидированные военнослужащими Ливийской национальной армии (ЛНА) боевики, напавшие на позиции сил фельдмаршала Халифы Хафтара, несмотря на священный для мусульман месяц Рамадан, являются сирийскими наемниками ПНС. Стоит отметить, что Турция по-прежнему продолжает переброску джихадистов из Идлиба для пополнения рядов незаконных вооруженных группировок в Триполи. Только за счет этого и продолжает свое существование режим Файеза Сарраджа.

Анкара, преследуя собственные геополитические интересы в Северной Африке и Средиземноморье, активно оказывает военную поддержку марионеточному триполитанскому «правительству». При этом турецкими властями игнорируется оружейное эмбарго Организации Объединенных Наций (ООН), поскольку контрабандными маршрутами в Ливию продолжает поступать вооружение, боеприпасы и современная боевая техника. Вся эта «помощь» предназначена для террористических группировок, захвативших ливийскую столицу.

Ранее Федеральное агентство новостей освещало масштабы перевозки Турцией оружия для боевиков ПНС. Данная деятельность подрывает инициативы международного сообщества по урегулированию ливийского кризиса, принятые по итогам Берлинской конференции. По словам официального представителя ливийской армии, генерал-майора Ахмада аль-Мисмари, на территории североафриканского государства находится порядка 17 тысяч террористов-наемников Правительства национального согласия, завербованных Анкарой в сирийском Идлибе.