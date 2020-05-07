Роспотребнадзор представил дорожную карту выхода из самоизоляции из-за коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) высоко оценила усилия, предпринятые Россией в борьбе с коронавирусной инфекцией. В том числе в ВОЗ прокомментировали относительно низкую смертность в РФ от COVID-19.

Выход России на плато по числу заболевших даст возможность перейти к поэтапной отмене карантинных мероприятий, считают российские власти. Эта тема в частности была поднята на совещании, посвященном борьбе с коронавирусной инфекцией, а также мерам поддержки граждан и экономики, которое прошло под руководством президента РФ Владимира Путина. На совещании в том числе шла речь о предстоящем смягчении режима самоизоляции и поэтапном возвращении страны к нормальной жизни, которое должно начаться с 12 мая.

В качестве дорожной карты глава Роспотребнадзора Анна Попова представила проект трехфазного поэтапного плана выхода из карантина. Главный санитарный врач подчеркнула, что своевременно принятые ограничительные мероприятия позволили задержать развитие в России эпидемии на два месяца.

Отметим, руководство ВОЗ признало заслугу российских властей в относительно низком показателе смертности среди заболевших коронавирусной инфекцией. По мнению представителя ВОЗ в России Мелиты Вуйнович, это следствие грамотно проведенных ограничительных мероприятий, которые помогли оградить от инфекции главную группу риска при заражении COVID-19 — пожилых людей старше 65 лет. Так, в Москве и Петербурге — основных очагах распространения заболевания — лицам старше 65 лет вообще запрещено покидать жилые помещения. Эта непопулярная мера помогла спасти многие жизни, считают эксперты.

Теперь настало время поэтапно снимать ограничения, хотя сроки принятия решений по каждому этапу еще предстоит обсуждать. Так, например, в Москве с 12 мая возобновляют работу промышленные предприятия и стройки, при этом режим самоизоляции для граждан не только сохраняется, но и, возможно, будет усилен. В Петербурге режим самоизоляции, возможно, будет продлен до конца мая.

Предложения Роспотребнадзора

Постепенное снятие ограничений планируется начать с 12 мая. При этом, если предпринимаемые шаги будут сопровождаться значительным увеличением количества заболевших, ограничения вернут и, возможно, даже усилят. Принятие соответствующих решений лежит на руководителях регионов, однако осуществлять общее руководство будет центр.

Первый этап выхода из карантина предусматривает несколько пунктов. Среди них — увеличение числа общественных мест, открытых для посещения. Разрешение гражданам заниматься спортом на открытых площадках с соблюдением социальной дистанции (не менее полутора метров). Открытие небольших магазинов, а также и учреждений сферы услуг (парикмахерских, салонов красоты и т. д.).

На втором этапе будут разрешены семейные прогулки, а также возобновление работы магазинов и предприятий сферы услуг большей площади при ограниченном количестве посетителей. Возобновится работа части образовательных учреждений (детские сады, школы, лицеи, техникумы и т. д.).

Третий этап предусматривает открытие для посещения парков, скверов, лесопарковой зоны и т. д. при условии соблюдения отдыхающими социальной дистанции. Также на этом этапе планируется возобновление работы предприятий сферы торговли и услуг без ограничения количества посетителей. Вернутся к обычному графику все образовательные учреждения, откроются отели, хостелы, все предприятия общественного питания.

На сегодня в России выявлено более 166 тысяч заболевших COVID-19, средний прирост за сутки вот уже несколько дней держится в районе десяти тысяч человек, что заставляет надеяться, что по этому показателю мы вышли на плато. В Москве ежедневный прирост выявленных носителей COVID-19 колеблется между пятью и шестью тысячами человек. Общее число скончавшихся от коронавирусной инфекции в России превысило полторы тысячи человек.

Всего в мире количество заболевших с подтвержденным диагнозом приближается к четырем миллионам, более 250 тысяч заразившихся умерли.