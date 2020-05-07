Мураховский раскритиковал за непрофессионализм статью National Interest об «Армате»

Предположения журналистов издания The National Interest об уязвимости перспективного танка Т-14 «Армата» «высосаны из пальца». Об этом Федеральному агентству новостей заявил военный эксперт Виктор Мураховский, комментируя статью американского издания о якобы имеющихся у российского танка «слабых местах».

По мнению авторов статьи, танк Т-14 «Армата» в некоторых случаях может стать уязвимым для противника, поскольку имеет схожий с танком Т-90М «Прорыв» комплекс активной защиты «Афганит», который «не обеспечивают защиту на близких расстояниях».

В свою очередь, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский считает, что мнение автора статьи The National Interest о проблемах российского танка не является авторитетным.

«The National Interest не профессиональный источник информации, по крайней мере, в области бронетанковой техники. Автор, который это публикует, весьма далек от вопросов разработки бронетанковой техники, их возможностей и тактики применения», — заявил Мураховский в комментарии ФАН.

Как объясняет военный эксперт, на российской боевой машине действительно используется комплекс активной защиты «Афганит».

«Он ранее ни на каких танках не применялся. Если его сравнивать с зарубежными комплексами, которые используют Израиль и США, то «Афганит» обладает тем преимуществом, что способен поражать бронебойные подкалиберные снаряды. Зарубежные комплексы такими возможностями не обладают. Кроме того, на танке «Армата» стоит комплекс «Завеса», который тоже ранее не использовался на наших танках, и такого комплекса за рубежом нет. Он позволяет прикрывать танк от удара противотанковых средств в верхней полусфере», — сказал собеседник ФАН.

В связи с этим все предположения об «уязвимости» танка автором этой статьи «высосаны из пальца», подчеркнул Мураховский.

«Он абсолютно ничего не знает о реальных характеристиках этих комплексов и их возможностях. Кроме того, зарубежных аналогов у этого танка вообще нет. Это пока единственный в мире танк нового поколения с новой компоновкой», — добавил он.

Ранее стало известно, что Минобороны России провело испытания «Арматы» в боевых условиях Сирии. Глава Минпромторга Денис Мантуров объяснил, что испытание существенно влияет на то, «чтобы учесть все нюансы» при изготовлении версии танка для данного региона. Так, благодаря сирийскому опыту были доработаны 300 образцов вооружения, а 12 единиц, которые до отправки в Сирию считались перспективными, после испытаний в боевых условиях сняли с производства. В беседе с ФАН военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков пояснил, что возможность отправить «Армату» на Ближний Восток — большое преимущество для конструкторов.