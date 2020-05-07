Американские аналитики назвали Ту-160 с ракетами «Кинжал» смертельной связкой

Москва, 7 мая. Американские аналитики оценили планы российских военных вооружить стратегические бомбардировщики Ту-160 гиперзвуковыми ракетами Х-47М2 «Кинжал».

Эксперты назвали Ту-160 с ракетами «Кинжал» смертельной связкой. Авторы американского журнала о международной политике The National Interest уверены, что бомбардировщики гарантированно прорвут линию ПВО любой страны. Аналитики считают, что «Кинжал» будет уступать по точности крылатым ракетам, таким как Х-101, но это компенсируется огромной скоростью, которая серьезно затруднит перехват Х-47М2.

Также, как предположили в американском издании, «Кинжал» может быть оснащен ядерной боеголовкой. Ту-160 подходит для этой гиперзвуковой ракеты, так как обладает хорошей сверхзвуковой скоростью и может ее «разогнать». Ракетоносец очень габаритный, добавили авторы материала. Они отметили, что Ту-22М3 может взять под крыло четыре «Кинжала», а Ту-160 легко возьмет все шесть.

Напомним, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании заявил, что Казанский авиазавод им. С. П. Горбунова приступил к производству установочной партии стратегических ракетоносцев Ту-160 новой сборки. ПАО «Туполев» вместе с другими российскими предприятиями ведет работу по продлению сроков службы строевых самолетов Ту-160 и Ту-95МС.

Военный аналитик, летчик-инструктор и мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей объяснил, зачем Минобороны РФ наращивает авиапарк Ту-160. По словам эксперта, наращивая авиапарк Ту-160, министр обороны России Сергей Шойгу может готовить производство новых типов стратегических бомбардировщиков.