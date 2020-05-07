Дерматовенеролог дала совет, как сохранить кожу рук при использовании антисептика

Москва, 7 мая. Увлажняющий или питательный крем для рук поможет сохранить кожу рук после частого мытья и использования антисептических средств на фоне распространения коронавируса. Об этом рассказала врач-дерматовенеролог поликлиники №4 управления делами президента Анастасия Вережникова.

По ее словам, спирт, входящий в состав антисептиков, обезвоживает кожу. По мнению специалиста, чтобы не было проблем с кожей рук, после каждого мытья рук и обработки антисептиком нужно пользоваться увлажняющими и питательными средствами.

«Это касается не только женщин, но и мужчин», — сказала она.

Как пишет РИА Новости, эксперт добавила, что подойдет крем для рук, содержащий в своем составе восстанавливающие, защищающие, успокаивающие ингредиенты — ланолин, воск, натуральные масла, витамины, глицерин и вазелин.

Напомним, распространение коронавирусной инфекции нового типа в летний период года замедлится, считает доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн. Он оценил риски распространения инфекции во время жары.

По его словам, причиной этого является не якобы негативное воздействие на возбудителя тепла и солнечной радиации. Вирусолог пояснил, что в данном случае спад эпидемии коронавируса может быть связан с укреплением иммунитета у людей и изменением их образа жизни. Сейчас большинство граждан находятся в помещениях, где нет большого скопления народа. Анатолий Альтштейн предположил, что «хорошая погода и лето — это факторы, которые должны действовать против вируса».

Власти Китая сообщили о вспышке неизвестной пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, в городе Ухань в конце декабря 2019 года. Инфекция продолжает стремительно распространяться по всему миру. Многие страны с плохой эпидемиологической ситуацией ввели ряд ограничений. В РФ принимают все необходимые меры для предотвращения распространения вируса. В частности, в регионах продолжает с конца марта действовать режим самоизоляции, закрыты развлекательные центры, кинотеатры, бары и рестораны, школьники и студенты продолжают обучение дистанционно.