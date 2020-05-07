Иван Янковский пожаловался на критическое отношение Марии Шукшиной

Москва, 7 мая. Российская актриса Мария Шукшина в последнее время регулярно становится героем различных скандалов. Недавно стало известно о ее конфликте с внуком Олега Янковского Иваном.

Противостоянием с молодым актером Шукшина отметилась на съемках фильма «Индиго» о подростках с необычными способностями. Иван Янковский, которому тогда было всего 19 лет, только дебютировал в кино, но уже получил главную роль. Возможно, этот факт и не понравился Шукшиной, исполнившей роль директора школы.

Янковский вспоминает, что в один момент Шукшина стала отпускать в его адрес язвительные замечания, передают «Дни.ру».

«Пару раз Мария Васильевна сказала мне, что «если бы я был ее сыном, она бы давно меня убила», — пожаловался Янковский.

С другой стороны, вероятно, что Шукшина таким образом пыталась мотивировать начинающего актера.

«На самом деле своим критическим отношением она выработала во мне злость, которая помогла мне сыграть роль в фильме «Индиго», — поделился актер.

Согласно слухам, Шукшина ведет на съемках довольно нелюдимый образ жизни. Актриса уединяется в своем вагончике, проводя там время между дублями. Съемочная группа, работавшая с Шукшиной над фильмом «Уходящая натура», рассказывала о ее высокомерном отношении к окружающим.