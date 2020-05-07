Сенатор Ковитиди поздравила с наступающим 9 Мая героя спецпроекта ФАН Кужильного

Симферополь, 7 мая. Сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди накануне 9 Мая позвонила ветеранам Великой Отечественной войны из Крыма и Донбасса и поблагодарила каждого из них за Победу. Первый звонок был адресован герою спецпроекта Федерального агентства новостей, ветерану Великой Отечественной войны, участнику первого Парада Победы 1945 года на Красной площади, 95-летнему Алексею Николаевичу Кужильному.

Напомним, в феврале Ольга Ковитиди сразу после обращения ФАН озвучила на пленарном заседании Совета Федерации мечту ветерана — принять участие в параде Победы на Красной площади 9 Мая. Идею поддержала спикер Совфеда Валентина Матвиенко и поручила главе комитета по обороне и безопасности Виктору Бондареву организовать этот подарок ветерану. Однако пандемия коронавирусной инфекции и риски для здоровья Алексея Николаевича заставили на время отложить исполнение мечты ветерана — парад в честь 75-летия Победы перенесен до стабилизации эпидемиологической обстановки в стране.

Ольга Ковитиди рассказала, как поздравила ветерана в режиме видеосвязи от имени председателя Совета Федерации, от своих коллег, от главы Республики Крым.

«Звонок ветерану — это разговор со слезами на глазах», — призналась Ольга Ковитиди в разговоре с ФАН. По ее словам, ветеран был растроган до слез теплотой и вниманием крымчан, а сам произвел впечатление доброго и светлого человека.

Сенатор также созвонилась с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным, который заверил, что 9 Мая поздравление и подарки Алексею Николаевичу Кужильному будут доставлены по его месту жительства в ДНР, в Ясиноватую.

За день до праздника Алексею Кужильному передадут еще один подарок, который по просьбе ФАН сделали для него участники Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова. С личным поздравлением к Алексею Николаевичу обратился по видео начальник ансамбля — художественный руководитель, заслуженный артист России полковник Геннадий Саченюк и передал низкий поклон и благодарность за Победу от всего коллектива.

В День Победы 9 Мая Алексей Кужильный примет участие в онлайн-марафоне всероссийского движения «Юнармия» «Память жива» и расскажет о своем шествии в рядах особого батальона по Красной площади в 1945 году.