Роскосмос создаст спутник для полетов за пределы магнитосферы Земли

Москва, 7 мая. Госкорпорация Роскосмос намерена создать новейший и современный спутник для полетов за пределы магнитосферы Земли. Об этом сообщил генеральный директор Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» Дмитрий Баранов.

«Для предстоящих лунных миссий и полетов в дальний космос в планах госкорпорации Роскосмос создание КА (космического аппарата), способного летать за пределы магнитосферы Земли», — сказал он.

Также Дмитрий Баранов уточнил, что РКЦ «Прогресс» готов рассмотреть возможность участия в этом проекте.

Отметим, магнитосфера Земли имеет достаточно сложную форму. Если с обращенной к Солнцу стороны она простирается в среднем на расстояние 70 тысяч километров, то с другой — напоминает длинный хвост, который в своих размерах преодолевает отметку в 200 радиусов Земли.

Гендиректор корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин ранее объяснил преимущества российских ракет перед аналогами Илона Маска. По его словам, особенности использования многоразовых ракет не позволяют им быть экономически эффективными в сравнении с одноразовыми российскими аналогами, которые запускались множество раз и имеют хорошую статистику. Рогозин считает дорогим и обслуживание многоразовых ракетных модулей. Нужно каждый раз чистить и проверять на повреждения кислород-керосиновые двигатели, пояснил гендиректор Роскосмоса.