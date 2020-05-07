Запрет на алкоголь в условиях пандемии обсудят в медиацентре «Патриот»

Санкт-Петербург, 7 мая. В четверг, 7 мая, в 14.00, Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа «Патриот» проведут онлайн-эфир на тему «Новая антиалкогольная кампания под предлогом эпидемии. Нужен ли России сухой закон?».

35 лет назад, 7 мая 1985 года, Совет министров СССР принял постановление «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения». Лозунг «Трезвость — норма жизни» стал девизом антиалкогольной кампании. Однако попытка отрезвить страну привела к катастрофическим последствиям. Было уничтожено российское виноделие, резко возросло количество некачественного, контрафактного алкоголя. Стране был нанесен серьезный экономический урон. В итоге сухой закон Михаила Горбачева стал одним из гвоздей в крышке гроба СССР.

Как не повторить ошибки прошлого, нужно ли запрещать гражданам употребление алкогольных напитков?

К чему привел запрет на продажу алкоголя из-за коронавируса в некоторых регионах? Нужна ли государственная монополия на производство спирта?

Допустима ли реклама спиртного на спортивных мероприятиях?

Является ли Россия пьющей страной?

Стала ли меньше пить алкоголь молодежь, правдив ли уже новый лозунг «Русский — значит трезвый!».

Какой должна быть грамотная алкогольная политика?

На эти и многие другие вопросы в ходе нашего онлайн-эфира ответят чиновники, политики, экономисты, врачи и социологи.

Зрители трансляции будут иметь возможность позвонить в эфир и задать свой вопрос.

Телефон прямого эфира: +7 994 424 95 87.

Вы можете также задать свой вопрос в комментариях к этому анонсу на сайте ФАН.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляции — здесь.

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

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