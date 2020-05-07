Блогер разоблачил Навального, рассказывающего «сказки» о недорогом образовании в США

Москва, 7 мая. Сотрудник Гарварда Владимир Зубков разоблачил скандального блогера Алексея Навального, который соврал о «недорогом» обучении своей дочери Дарьи в американском Стэнфорде. На YouTube-канале «Гарвард Оксфорд» Зубков рассказал, что в своем видео Навальный привел недостоверные данные о зарубежном образовании.

Ранее скандальный блогер рассказал, что Дарья Навальная поступила в Стэнфорд, потому что хорошо знает английский язык, а «обучение там недорогое».

«Давайте разберем эту интересную сказку про молочные реки и кисельные берега в Стэнфорде. Я не собираюсь затрагивать личность Навального, политику, но те истории, которые он нам рассказывает про образование в США, нам будет очень полезно разобрать», — сказал сотрудник Гарварда.

Зубков напомнил, что в своем ролике Навальный продемонстрировал некий международный рейтинг вузов, в котором Стэнфорд находится на втором месте, а лучший российский вуз МГУ — на 95-й строчке. При этом скандальный блогер не указал, какой именно рейтинг он использует.

По словам Зубкова, единого международного рейтинга вузов не существует. Эксперт пояснил, что подобные списки часто составляют на Западе, опрашивая сотрудников местных учебных заведений, поэтому логично, что они хвалят собственные вузы. Навальный же, скорее всего, показал международный рейтинг QS, при этом зачем-то подделал данные и обнулил некоторые показатели МГУ. Сотрудник Гарварда пояснил, что скандальный блогер взял таблицу с сайта, предлагающего услуги по поступлению в заграничные учебные заведения, передает «Царьград».

Также в своем видео Навальный рассказал, что 80% иностранных студентов Йельского университета якобы учатся бесплатно. Зубков развеял и этот миф, продемонстрировав сайт учебного заведения с ценами. Оказалось, что одно только проживание в кампусе обойдется учащемуся из-за границы в 16 тысяч долларов в год (около миллиона рублей). Сотрудник Гарварда отметил, что спонсоры действительно вкладывают деньги в престижные вузы, но эти средства идут на улучшение инфраструктуры.

Выходит, что обучение за рубежом — это далеко не такое доступное удовольствие, как говорит Навальный. Кроме того, помимо трат на проживание и питание, потребуется оплата репетиторов для поступления в заграничный вуз и развития языка.