Россиян могут лишить права возврата денег за билеты при пандемии коронавируса

Москва, 7 мая. В России могут разрешить перевозчикам пассажиров по воздуху, железной дороге и воде не возвращать клиентам деньги за билеты в условиях пандемии коронавируса. Ожидается, что компании будут осваивать новый формат. Они будут переводить эквивалент средств на личный счет пассажира для следующих покупок.

Кроме того, им могут разрешить выдавать специальный ваучер на будущие поездки. По данным издания «Коммерсант», власти уже подготовили законопроект, который хотят рассмотреть в мае. Он будет принят в случае установления в стране режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

Ранее Ростуризм объяснил, как вернуть деньги за путешествия, которые не состоялись из-за пандемии коронавируса в мире. Специалисты напомнили, что турист вправе требовать расторжения договора и возврата всей стоимости путевки, если поездка была запланирована в страну, где действует режим угрозы безопасности путешественников.

В Ростуризме добавили, что такое право распространяется и на государства, где соответствующий режим не вводили. Договор в таком случае может быть расторгнут из-за «существенного изменения обстоятельств», из которых исходили стороны при подписании документа.

Примечательно, что если размер вычета не устроит туриста, он может оспорить действия туроператора в суде. Бремя доказывания фактически понесенных расходов будет лежать на туроператоре.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового типа коронавируса в мире.