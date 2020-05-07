Опубликован рейтинг самых мощных недорогих смартфонов

Москва, 7 мая. Список самых производительных смартфонов в бюджетной категории за апрель на китайском рынке возглавил смартфон Oppo Reno3 5G. Регулярный рейтинг за прошедший месяц подготовили эксперты бенчмарка AnTuTu.

Лидирующая модель работает на однокристальной системе MediaTek Dimensity 1000L. Эксперты проанализировали достоинства и недостатки смартфона и поставили ему 405 159 баллов. На второй строчке расположился телефона марки Honor 30S с фирменной SoC Kirin 820.

Тройку лидеров замыкает Vivo S6 5G на базе Exynos 980. Ранее занимающая верхние строчки рейтинга модель Vivo X30 5G с Exynos 980 сейчас опустилась на пятую строчку.

На четвертой позиции находится Redmi K30 5G. Этот смартфон работает на Qualcomm Snapdragon 765G. Также в рейтинге расположились Vivo Z6 (Snapdragon 765G), OPPO Reno 3 Pro (Snapdragon 765G), Honor 9X Pro (Kirin 810), Huawei Nova 6 SE (Kirin 810) и Honor Play 4T Pro (Kirin 810).

Ранее специалисты Роскачества составили рейтинг самых безопасных моделей смартфонов по уровню цифровой безопасности и прочности устройства. В исследовании принимали участие 18 моделей, ни одна из которых не была признана защищенной на 100%, однако многие устройства действительно имели более высокие показатели безопасности, чем их аналоги. Самыми защищенными от взлома оказались Xiaomi Mi Note 10 Pro, Huawei Mate 30 Pro, а также все новые телефоны линейки Samsung Galaxy S20. По прочности лидирующие позиции у Samsung A90, Huawei Mate 30 Pro и Samsung Galaxy S20.