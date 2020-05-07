МИД Чехии обозначил условия улучшения отношений с Россией

Прага, 7 мая. Отношения России и Чехии переживают не лучшие времена, а скандал с памятником советскому маршалу Ивану Коневу только осложнил ситуацию. Об этом заявил глава МИД Чехии Томаш Петржичек.

«Наши граждане платят мне за то, чтобы я занимался вопросами будущего страны и строил с Россией взаимовыгодные отношения, а не за то, чтобы поднимать старые споры», — отметил министр.

Петржичек подчеркнул, что для развития диалога необходима взаимность с российской стороны. Также глава дипломатического ведомства заявил, что памятник Коневу принадлежит муниципальным властям Праги, но Чехия готова к консультациям по данному вопросу. При этом, по словам министра, решение о перемещении монумента в Россию должна принимать Чехия.

По словам Петржичека, снятие памятника с постамента не нарушило договоренностей между двумя государствами. Как отметил министр, в договоре о дружбе от 1993 года не указано, что памятник должен стоять именно в Праге.

«А вот о чем в договоре от 1993 года говорится недвусмысленно, так это об обязанности обеих сторон не вмешиваться во внутренние дела друг друга», — отметил глава МИД Чехии.

Петржичек выразил сожаление по поводу того, что отношения между Москвой и Прагой нельзя назвать хорошими. Глава МИД уверен, что у стран есть хороший потенциал для торгового сотрудничества. Также министр отметил, что между гражданами России и Чехии нет принципиальных разногласий.

Напомним, памятник маршалу Коневу демонтировали 3 апреля по решению администрации района Прага-6 и городских властей. В связи с этим 10 апреля СК РФ возбудил уголовное дело, пишет Infox.ru.