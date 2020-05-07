Роскачество проверило фитнес-браслеты 10 моделей

Москва, 7 мая. Роскачество в ходе проверки фитнес-браслетов выяснило, что меньше половины из них показывают корректно пройденную дистанцию. Об этом сообщается в пресс-релизе организации. Как рассказали эксперты, всего Роскачество протестировало 10 моделей фитнес-браслетов шести брендов. Изделия оценивались по 237 показателям в семи категориях.

«Меньше половины (четыре из 10) браслетов показывает корректно пройденную дистанцию», — говорится в сообщении ведомства.

Как указали эксперты, только одна модель фитнес-браслетов показала правильные данные при подсчете сердечного ритма.

Ранее немецкий вирусологический Институт Роберта Коха выпустил приложение, которое с помощью данных «умных» часов и фитнес-браслетов будет выявлять коронавирусную инфекцию.

Специалисты института установили, что при острых респираторных вирусных заболеваниях меняется температура тела, а также частота пульса, параметры сна и бодрствования, то есть все данные, которые способны собирать современные наручные гаджеты.

Приложение, разработанное учеными из Германии, будет направлять эти данные в институт, где их проанализируют и внесут в онлайн-карту. Таким образом будет формироваться актуальная картина с районами потенциального заражения. Институт Роберта Коха призвал владельцев смарт-часов и фитнес-браслетов устанавливать приложение и передавать данные на добровольной и анонимной основе. Все, что будет нужно сообщить — свой индекс.

Еще дальше пошли в Стэнфордском университете, где разрабатывается система, позволяющая выявлять у человека раннюю стадию коронавирусной инфекции. Ученые Массачусетского технологического института создали компактное устройство для помощи тем, кто уже заболел. Прибор следит за частотой дыхания пациента и позволяет врачам дистанционно отслеживать его состояние.