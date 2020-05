События в Сирии 6 мая: крупная партия наркотиков, теракт в Африне, уничтоженная боевиками ТЭЦ

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» рассказывает, какая обстановка сложилась к утру 6 мая в Сирии, и подводит итоги за сутки. В публикации использованы материалы Telegram-каналов «Вестник Дамаска», «Фалафельная», Directorate 4 и WarJournal.

Большой Идлиб

Боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» (коалиция вокруг запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры»1) активно копают тоннели в Джебель аз-Завия и укрепляют оборонительные рубежи. Горы Джебель аз-Завия находятся к югу от трассы М4, и по условиям московских соглашений от 5 марта оттуда должны были быть выведены все вооруженные формирования, не говоря уже о «Хайят Тахрир аш-Шам», даже в Турции признанной террористической организацией.

Из группировки «Дивизия Султан Мурад», входящей в состав протурецкой «Сирийской национальной армии», вышли полевые командиры. О своем выходе из группировки в связи с принудительной отправкой в Ливию объявили полевые командиры Абу Валид аль-Ази, капитан Араба Идрис, Абу Биляль Ханниш, Абу Муханнад аль-Хур, Фади ад-Дейри — в общей сумме под их началом свыше 700 человек, которые были дислоцированы под Рас эль-Айном.

Боевики «Исламской партии Туркестана» снесли градирню теплоэлектростанции «Зейзун», расположенной в девяти километрах юго-восточнее н. п. Джиср-Эш-Шугур в долине Эль-Габ.

#HTS drops the cooling tower at the Zayzoun Thermal Station in Sahel Al-Ghab in #Hama countryside, south of the M4 Highway!!!!! pic.twitter.com/Ok9zRZW7a7 — IDLIB POST (@IdlibEn) May 6, 2020

Министр обороны так называемого «Временного сирийского правительства» (а еще он одновременно так называемый начальник генерального штаба протурецкой «Сирийской национальной армии») дивизионный генерал Салим Идрис заявил, что СНА под руководством Турции станет полноценной «военной структурой». К процессу переформирования СНА планируется привлечь «полевых командиров всех степеней».

Заевфратье

Курдские силы безопасности «Асайиш» задержали в Ракке финансиста ИГ1 (организация запрещена в России) Ахмада Мухаммада аль-Али.

HAT arrested ISIS financial official, Ahmed Muhammad Al-Ali in Raqqa pic.twitter.com/bqAZEFTKuL — Caki (@Caki____) May 6, 2020

Трасса Хасака — Аш-Шаддади остается заблокированной третьи сутки: силы безопасности «Асайиш» и подразделения «Сирийских демократических сил» усилили патрулирование после бунта в тюрьме «Ас-Сынаа» в районе Гвейран города Хасака. Самое примечательное в этой истории, что родственники задержанных, в том числе и боевиков ИГ, требуют отдать администрацию тюрьмы под суд, стражу — заменить, а узникам передать Коран.

В результате срабатывания СВУ на дороге в н. п. аль-Багуз, расположенном на востоке провинции Дейр эз-Зор, погиб один гражданский, двое членов СДС получили ранения.

В сирийской Рожаве заявили, что самопровозглашенной курдской автономии никто так и не оказал помощи в борьбе с коронавирусом. По словам сопредседателя Совета здравоохранения Манал Мухаммад, на все Заевфратье всего лишь 35 систем для насыщения кислородом и одно устройство для ПЦР-диагностики. Единственными, кто оказал помощь, были власти Иракского Курдистана.

В Рожаве призвали международное сообщество направить гуманитарную помощь, а Совбез ООН — снять санкции на поставку немедленной гуманитарной помощи.

Приморье

В Сирии в последнее время участились операции по задержанию партий с наркотиками. 22 апреля было перехвачено 1,5 миллиона таблеток каптагона, а в ходе последней операции в Тартусе был задержан груз, содержащий аж 9 миллионов таблеток. Это крупнейшая перехваченная партия в истории Сирии. Как и во всех предыдущих случаях, наркотики прибыли из Ливана и шли транзитом в страны Залива.

It might be the biggest anti-narcotic op in history of Syria

one and ahalf ton of captagon were seized in Tartus CS in a warehouse, a total of 9 million pills came from lebanon and were heading to Europe. https://t.co/n8ht01tP2M pic.twitter.com/QAGLDwcDl7 — Ali (@CoolHuh_) May 6, 2020

Северная Сирия

В подконтрольном протурецким боевикам г. Африн на севере сирийской провинции Алеппо прогремел очередной взрыв. Курдские источники сообщают, что в своем личном автомобиле был взорван один из высокопоставленных боевиков протурецкой группировки «Султан Мурад».

Syrie : Une voiture a explosé dans le quartier Sera de la ville d'Afrin hier. L'explosion a visé un dénommé Abu Yazan, un responsable de la sécurité de la division Sultan Murad soutenu par la Turquie. pic.twitter.com/UN8LSJdbQo — Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) May 7, 2020

«Силы освобождения Африна» опубликовали видео поражения позиций «Сирийской национальной армии» из ПТРК.

The Afrin Liberation Forces have released yesterday’s footage of ATGM strikes against TFSA positions along the front lines. pic.twitter.com/JwhQVlxjOE — Woofers (@NotWoofers) May 6, 2020

Полевой командир «Дивизии аль-Хамза» Мухаммад Сорани был застрелен неизвестными на сирийско-турецкой границе. Он занимался отправкой очередной партии людей в Турцию из провинции Алеппо: контрабанда людей и нелегальная доставка их через границу являются одной из основных статей дохода протурецких фракций.

Muhammad Sorani, a leader in Al-Hamzat faction, which operates within the Turkish-backed National Army, was killed on the Syrian-Turkish border while trying to smuggle civilians to the Turkish side in Aleppo countryside in exchange for a sum of money. pic.twitter.com/3HIhtrk7K9 — VdC-NsY \ Northeastern Syria (@vdcnsy) May 6, 2020

Южная Сирия

Правительственные войска начали крупную контртеррористическую операцию в районе н. п. Музейриб в провинции Деръа.

Политика и гуманитарная обстановка

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Иран должен выйти из Сирии, причем не только с юго-запада, а вообще из страны.

Министр энергетики Али Ганем заявил, что Сирии необходимо производить ежедневно 146 тысяч баррелей нефти, тогда как на данный момент лишь 24 тысячи. Изначально планировалось, что в 2020 году уровень добычи достигнет 90 тысяч баррелей за счет нефтяных месторождений, которые планировалось отобрать у СДС.

В этой связи оставшиеся 122 тысячи баррелей должны в страну импортироваться. На данный момент с Ираном прорабатывается сделка о совместной разработке нефтяных месторождений в районе Абу Кемаля.

В ООН заявили, что с начала месяца из Турции на северо-запад Сирии направлено 133 грузовика с гуманитарной помощью. В апреле было направлено 1365 грузовиков.

В Идлибе уверены, что Россия создала в Сирии новую ЧВК «Санд», которая будет состоять из сирийцев. Во главе ее якобы стал бригадный генерал Рислан Асбар.

فاغنر أخرى بسوريا

الإحتلال #الروسي يؤسس شركة #أمنية خاصّة في #سوريا، تحت مسمّى "سند" ويشرف عليها العميد "رسلان اسبر" أحد أقرباء مدير مركز #البحوث السابق.

ألا يكفينا إجرام مرتزقة فاغنر لتأتينا شركة مرتزقة جديدة في سوريا؟؟ pic.twitter.com/xxlJ3xrpAT — العميد ركن أحمد رحال (@rahhalahmad06) May 6, 2020

В Сирии отмечают День мучеников в память о сирийских патриотах, казненных по приказу османского наместника Джемаль-паши в Дамаске и Бейруте в период с августа 1915 года по начало 1917 года.

Today is Martyrs day in Syria.



On this day, we remember every soul who sacrificed everything to defend their homeland from foreign backed terrorism. May their sacrifices never be forgotten.



Glory to the Martyrs ????♥️???????? pic.twitter.com/TroZXEP1wU — Andrew ???????? (@AndrewBritani) May 6, 2020

В России впервые официально признали присутствие в Сирии войск Росгвардии, выполняющих задачи с конца 2018 года.

В среду директор ведомства Виктор Золотов на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что сотрудники Росгвардии выполняют ряд задач в Сирии. В Сирийской Арабской Республике военнослужащие Росгвардии выполняют служебно-боевые задачи совместно с военнослужащими Министерства обороны РФ. Во взаимодействии с военной полицией проводятся мероприятия по обнаружению и обезвреживанию взрывных устройств, боеприпасов и оружия. Сотрудники ведомства также оказывают содействие в медицинской помощи местным жителям и участвуют в сопровождении гуманитарных грузов.

Министерство здравоохранения Сирии заявляет, что в стране зафиксирован один новый случай заражения коронавирусом. Всего на 6 мая количество зараженных, согласно официальным данным, достигло 45 человек, 27 из которых выздоровели, 3 умерли.

1 Организация запрещена на территории РФ.