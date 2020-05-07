Эксперты по кибербезопасности назвали легкие способы вычислить пароль знакомого человека

Москва, 7 мая. Эксперты рассказали, как можно вычислить пароль знакомого человека. По их словам, вычислить пароль знакомого человека зачастую достаточно легко, если знать о его увлечениях и интересах.

Как уточнили специалисты компании ID Agent, занимающейся кибербезопасностью, были проверены более двух миллиардов комбинаций, доступных в даркнете. Среди популярных паролей — виды спорта и названия команд. При этом секретные комбинации часто представлены словами «футбол», «хоккей» или «теннис».

Не менее популярны имена известных персонажей мультфильмов и кино. Среди них оказались Микки Маус, Супермен и Бэтмен. Более ответственные пользователи к цифрам в своих паролях добавляют буквы. Часто за ними скрываются названия музыкальных групп, таких как Blink 182 и Rush.

Кроме того, популярным способом создать пароль является использование собственного имени.

Ранее российские банки в условиях пандемии коронавируса продолжают выявлять новые уловки мошенников с использованием социальной инженерии, чтобы выманить у клиентов личные данные и даже оформить на них кредит онлайн. Пресс-служба Сбербанка сообщает, что аферисты начали учитывать текущую ситуацию с коронавирусом и предлагают людям медицинские услуги.

В Сбербанке отмечают, что у них используется сложная система аутентификации клиента, поэтому все попытки оформить кредит на чужое имя пресекаются. Представители банка говорят, что поползновения использовать чужие данные для онлайн-кредитования носят единичный характер.

Пресс-служба ПСБ сообщила, что в банк участились обращения от клиентов, которым звонили мошенники. Они используют классическую схему: под видом банковских служащих звонят клиентам и пытаются выманить реквизиты карты и пароли от онлайн-банка. В ПСБ отмечают, что все попытки злоумышленников тщетны.