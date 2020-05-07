Операция «Гидеон»: вина Колумбии, угрозы в адрес RT, обещание Помпео и допрос пойманного наемника

Автор Telegram-канала «Секс, картели, Фрида Кало» продолжает обозревать ход виртуальной операции «Гидеон», в ходе которой якобы должны были свергнуть Николаса Мадуро, и рассказывает о бушующих вокруг венесуэльского марлезонского балета страстях.

Операция «Гидеон» развивается своим ходом: венесуэльские власти получили просто великолепный повод развернуть на всю мощь машину фирменной военной пропаганды, использовав ее к своей вящей выгоде. И удовольствию.

«Это было бы иначе»

Как я и говорила раньше, в США были несколько обескуражены обвинениями в попытке переворота, и заявили, что «если бы участвовали напрямую, то это было бы иначе». При этом госсекретарь США Майк Помпео заявил, что его страна «сделает все возможное, чтобы двое американских граждан, которые были задержаны в Венесуэле, вернулись в Соединенные Штаты». Будет ли это «все возможное» выражено в увеличении количества кораблей, участвующих в операции по пресечению наркотрафика в Карибском бассейне, смещении зоны проведения операций, разворачивании полноценных боевых действий против Венесуэлы, новых обвинений в highly likely тирании Мадуро или чем-то еще, Помпео пояснить несколько постеснялся.

Тем временем в самой Венесуэле решили не мелочиться и показали по государственному телевидению допрос американцев, тем самым продемонстрировав всему миру, как можно показывать Госдепу свое «фи» и занимать первые строчки чарта стран «Оси Зла».

Доказательство вины

В 10-минутном видео допроса сотрудник частной охранной компании Люк Александр Денман дал публичные признательные показания об организации похищения президента Венесуэлы и его препровождение в гостеприимные Соединенные Штаты, где Николаса Мадуро ждали бы уютная камера, а также самый справедливый и гуманный суд в мире.

Также Денман поведал о такой мелочи, как заключение контракта на соблазнительные 200 с лишним миллионов долларов лидером оппозиции Хуаном Гуайдо с руководителем ЧВК Silvercorp USA Inc Джорданом Гудро. Фотография упомянутого контракта гуляет по Сети с осени 2019 года, но предмет соглашения всегда формулировался как «особые услуги» и позволял в ответ на все неприличные предположения только выразительно закатывать глаза и упрекать в лояльности диктаторскому режиму Мадуро. Теперь же с подачи бывшего спецназовца выяснилось, что Гуайдо изначально знал и планировал организацию госпереворота и похищение Мадуро. Разумеется, не сам, а по приказу президента США Дональда Трампа.

За успех операции Денману и его напарнику Аарону Берри обещали заплатить от 50 000 до 100 000 долларов. Здесь хотелось бы добавить, что Николас Мадуро, конечно, не подарок, но оценить его похищение дешевле миллиона не рискнул даже Госдеп, ранее назначив вознаграждение в 15 миллионов долларов за информацию о возможных преступных связях венесуэльского президента. А вот на вышеупомянутую сумму в Штатах сегодня и дом-то средний с трудом купишь.

Себя Люк Денман охарактеризовал как простого наемника Silvercorp USA Inc, а на вопрос о том, как бы он отнесся к ситуации, в которой иностранная военизированная группировка проникает на территорию США с целью захвата или убийства президента, заявил, что разумеется счел бы такое актом войны. И в восторге, конечно же, не был бы.

Но напоследок Денман, честно смотря в камеру и повторяя все так, словно выучил наизусть, подарил Николасу Мадуро тему для новой пресс-конференции — упомянул о своем участии в подготовке боевиков на территории Колумбии.

Призраки и обыкновенное хамство

Помимо Денмана и Берри, в ЧВК Silvercorp работают еще ряд милых и учтивых личностей. Фирменную вежливость отлично продемонстрировал сотрудник компании в Twitter. С ныне удаленного аккаунта Silvercorp в адрес корреспондента Russia Today в Венесуэле Эрики Ортега поступили угрозы: «Наемникам платят, а избавить мир от таких подстилок Мадуро, как ты, я могу и бесплатно».

Silvercorp US terorrists that tried to overthrow #maduro govt THREATENED to kill an RT reporter @ErikaOSanoja on Twitter, the @SilvercorpUsa account has now been deleted. pic.twitter.com/B01aY7I03V — AS-Source News / MILITARY〽️ (@ASBMilitary) May 6, 2020

Самое забавное, что после истории с ЧВК Silvercorp американские СМИ решили взять у сотрудников интервью. В итоге, по месту регистрации компании было обнаружено абсолютно пустое и заброшенное здание, а по контактным номерам телефона никто не отвечал.

Estas son las fotos de la sede, que aparece registrada en la página web, de Silvercorp USA INC. Fundada por Jordan Goudreau. En el número de teléfono no contesta nadie. Las páginas de Facebook e Instagram fueron cerradas. @CNNEE @osmarycnn pic.twitter.com/VDBvl7TYBq — Roberto Contreras (@robertovzla2020) May 6, 2020

Во всем виноват Дуке

После допроса сотрудника американской частной охранной компании Silvercorp Люка Александра Денмана Николас Мадуро сделал объявление, обвинив во всем президента Колумбии Ивана Дуке.

Действовал при этом Иван Дуке разумеется не самостоятельно, а по прямому приказу президента США Дональда Трампа. Наверное, по итогам мировой пандемии среди мировых лидеров стоило бы провести конкурс с номинацией «Ни разу не исполнял приказы американского президента».

Мадуро заявил, что «Каракасу удалось найти доказательство причастности» Ивана Дуке, а его самого он назвал «самым лживым президентом в истории Колумбии».

Сложно сказать, приведет ли к какому-либо результату громогласное и сугубо словесное обличение венесуэльским президентом США и Колумбии, но рука уже непроизвольно тянется к попкорну. Остается только догадываться, какую форму кибербуллинга выберут другие стороны конфликта для достойного ответа Мадуро. И будут ли у всей этой катавасии реальные последствия.

Новая часть продолжающегося вот уже несколько дней марлезонского балета «Операция “Гидеон”» оказалась не менее увлекательной, чем предыдущие. Количество несостыковок бьет рекорды, усы Мадуро гневно-победно топорщатся, «Колумбийское досье» обрастает новыми фактами, ну а в остальном мире недоумевают: «А что, с США так сразу можно было?».