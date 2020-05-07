Пентагон выдвинул свою версию Второй мировой войны и попался на переписывании истории

Москва, 7 мая. Минобороны США в преддверии 75-й годовщины победы над нацистской Германией подготовило и опубликовало презентацию с элементами викторины о Второй мировой войне, в очередной раз попытавшись переписать историю.

Традиционные торжества в Соединенных Штатах в честь победы над фашистской Германией проходят 8 мая, однако этот день в стране не является официальным праздником, в отличие, к примеру, от Дня ветеранов 11 ноября. Презентация мультимедийного характера называется «День победы в Европе: время празднования, осмысления», также добавлено следующее пояснение: «вооруженные силы Германии без всяких условий сдались союзникам, включая США».

На следующем слайде изображена «Встреча на Эльбе» на мемориале Второй мировой войны в Вашингтоне. На этом барельефе запечатлена встреча советских и американских солдат в апреле 1945 года. Но в самой презентации об этом не упоминается ни единого слова, вместо этого — краткое изложение роли США в войне в Европе, начиная с высадки в Нормандии.

В Пентагоне напомнили, что «6 июня 1944 года войска США и союзников высадились на побережье французской Нормандии».

«Вторжение ознаменовало начало конца для Адольфа Гитлера и нацистской Германии. Меньше чем через год Германия капитулирует, и Гитлер будет мертв», — говорится в презентации.

Эти слова являются прямым и прозрачным намеком на то, что якобы именно США внесли решающий вклад в победу на нацизмом. Далее в презентации идет речь о капитуляции немецких войск, которая, как подчеркивают в Пентагоне, ознаменовала собой войну в Европе.

В презентации говорится, что сначала генерал-полковник Альфред Йодль 7 мая во Франции подписал капитуляцию немецких войск, однако затем «по настоянию советского премьера Иосифа Сталина» состоялась вторая церемония, в которой принял участие немецкий фельдмаршал Вильгельм Кейтель. Указывается, что его вместе с Йоделем во время трибунала в Нюрнберге признали виновными в военных преступлениях, после чего казнили.

По версии Минобороны США, «конфликт начался в 1939 году, когда Германия и Советский Союз вторглись в Польшу». Далее в презентации идет количество жертв среди евреев и американских военных.

«Среди погибших было около шести миллионов евреев, которые были убиты нацистской Германией. Около 250 тысяч американских военнослужащих также были убиты в ходе боевых действий на европейском театре военных действий», — подчеркивается в тексте презентации.

Там же указано, что именно Европа «приняла на себя большую часть всей тяжести боевых действий», в том числе и Франция. Касательно роли СССР в победе над фашизмом в презентации не говорилось, в финале лишь было указано, что «9 мая Советы отмечали свой собственный «День Победы».

Текст сопровождался вопросами викторины касательно роли американских военных в победе во Второй мировой войне. Перед аудиторией ставились вопросы, к примеру, «кто в Лондоне объявил о победе над Германией» или «сколько военных США служили во Второй мировой войне?».

На Западе и в США регулярно пытаются переписать историю и умалить роль СССР в победе над фашистской Германией. Искажение результатов Второй мировой войны является частью их информационной войны против России, считает историк Евгений Гурьев. Своим мнением он поделился на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот». С точки зрения эксперта, это очередной этап военно-политического, геополитического противостояния между разными странами.