Бывшего депутата Заксобрания Красноярского края задержали по подозрению в убийстве

Красноярск, 7 мая. Бывшего депутата Законодательного собрания Красноярского края и бизнесмена Анатолия Быкова задержали по подозрению в убийстве. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах региона.

«Задержан, сегодня утром. По подозрению в убийстве прошлых лет, в 1994 году», — сказал он.

Уточняется, что речь идет об организации заказного убийства. Официально в правоохранительных органах сообщение о задержании бизнесмена пока не прокомментировали.

В середине 1990-х годов Анатолий Быков возглавлял совет директоров Красноярского алюминиевого завода, тогда же он избрался депутатом регионального парламента. В октябре 2000 года Быкова задержали, он находился в заключении до июня 2002 года. Мещанский суд Москвы признал бизнесмена виновным в организации покушения на убийство, а также в незаконном владении оружием. Быков получил шесть с половиной лет условно, передает «Царьград».

В 2004 год Верховный суд РФ по просьбе бизнесмена пересмотрел его дело. Политика признали виновным в подстрекательстве к совершению преступления, при этом наказание осталось без изменений. В 2005 году судимость Быкова была погашена, а условный срок был снят, поскольку его половину бизнесмен отбыл без нарушений. Также политик активно занимался благотворительной деятельностью.

В 2016 году Быков пытался вновь попасть в краевой парламент, однако ему отказали из-за наличия судимости. В крайизбиркоме подчеркнули, что политик не сможет баллотироваться до 2020 года.