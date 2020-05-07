Вирусолог объяснил, как лето повлияет на распространение коронавируса

Москва, 7 мая. Распространение коронавирусной инфекции нового типа в летний период года замедлится, считает доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн. Он оценил риски распространения инфекции во время жары.

По его словам, причиной этого является не якобы негативное воздействие на возбудителя тепла и солнечной радиации. Вирусолог пояснил, что в данном случае спад эпидемии коронавируса может быть связан с укреплением иммунитета у людей и изменением их образа жизни. Сейчас большинство граждан находятся в помещениях, где нет большого скопления народа.

Анатолий Альтштейн предположил, что «хорошая погода и лето — это факторы, которые должны действовать против вируса».

«Это не потому что тепло или солнечный свет будут уничтожать тот вирус, который у нас находится внутри. Нет, конечно. У людей лучше иммунитет летом, люди дальше могут отходить друг от друга, нет такой сосредоточенности в помещениях, как это зимой», — сказал Альтштейн в интервью «Пятому каналу».

По его расчетам и мнению многих вирусологов и медиков, «летом эпидемия будет снижена». Об этом пишет «Вечерняя Москва».

Власти Китая сообщили о вспышке неизвестной пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, в городе Ухань в конце декабря 2019 года. Инфекция продолжает стремительно распространяться по всему миру. Многие страны с плохой эпидемиологической ситуацией ввели ряд ограничений. В РФ принимают все необходимые меры для предотвращения распространения вируса. В частности, в регионах продолжает с конца марта действовать режим самоизоляции, закрыты развлекательные центры, кинотеатры, бары и рестораны, школьники и студенты продолжают обучение дистанционно.

Психолог Арина Липкина ранее рассказала, как может измениться социальное поведение россиян из-за коронавирусной инфекции нового типа. По ее словам привычные увлечения и способы отдыха после выхода из режима самоизоляции постепенно вернутся в измененном виде. Липкина также назвала вынужденное нахождение дома в течение достаточно длительного времени из-за пандемии стрессовой ситуацией для психики и организма.