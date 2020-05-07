Киселев отчитал россиян, «не заслуживших» послабления ограничений

Москва, 7 мая. Телеведущий и гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что россияне «не заслужили» послабления ограничений, введенных из-за распространения коронавируса. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Ни о каком выходе на плато не может быть и речи. Плато — все еще мечта», — подчеркнул Киселев.

По прогнозам телеведущего, если каждый день будут выявлять столько же людей с коронавирусом, что и сейчас, к 10 мая в России количество зарегистрированных случаев превысит 200 тысяч, передает «ФедералПресс».

«Своим поведением не заслужили плато, а значит — и послабления ограничений», — отчитал Киселев россиян.

Телеведущий подчеркнул, что в сложившейся ситуации нужно действовать жестче, иначе будет умирать все больше врачей, сообщает НСН.

«И волна захлестнет с той же скоростью», — подытожил Киселев.

Отметим, что уже несколько дней подряд в России регистрируют более десяти тысяч новых случаев коронавируса за сутки. По данным на утро 7 мая, общее число выявленных случаев составляет 165 929. Также за весь период наблюдений зарегистрировано 1537 летальных исходов, при этом 21 327 человек уже выздоровели.

6 мая президент РФ Владимир Путин провел совещание, на котором поручил главам регионов РФ принять решения о выходе из режима ограничений. Глава государства призвал не спешить в этом вопросе, отметив, что любая неосторожность может привести к откату.