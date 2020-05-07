Харламов поиздевался над Волочковой, опубликовав обидный ребус

Москва, 7 мая. Гарик Харламов переключил свое внимание с телеведущей Ларисы Гузеевой, которая часто фигурировала в юмористических постах комика, на балерину Анастасию Волочкову.

Шоумен разместил в Instagram ребус. Загадка состояла из трех изображений: вола, ягодиц и отечественного автомобиля.

«Разминка. Какая звезда зашифрована в этой загадке?» — подписал фото комик.

Подписчики быстро догадались, что Харламов зашифровал фамилию Волочковой. Это подтвердил и сам юморист. В комментариях предлагали варианты с Бузовой, Собчак и Гузеевой, но они были неверными. Последнюю фамилию интернет-пользователи называли скорее по инерции, так как Харламов в последнее время часто о ней шутил. Подписчики даже просили комика не задевать Гузееву, так как посчитали, что он начал откровенно над ней издеваться. Напомним, что телеведущая стала объектом шуток Харламова, после того в Интернет попал ролик, где она «крепко выражается» в студии программы «Давай поженимся!».

В конце апреля уже участник шоу «Давай поженимся!» решил подшутить над Гариком Харламовым. Он подготовил сюрприз и принес самодельные статуэтки в виде ведущих программы Ларисы Гузеевой и Розы Сябитовой. Также он сделал маленького бульдога с головой Харламова и разместил его у ног Гузеевой.

До этого сообщалось, что уставшая от издевок в соцсетях Гузеева посвятила «задолбавшему» ее Харламову выпуск «Давай поженимся!» про невесту с метеоризмом.