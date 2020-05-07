Журналисту RT в Венесуэле угрожали после заявлений о наемниках из США

Москва, 7 мая. Корреспонденту Russia Today в Венесуэле Эрике Ортега начали поступать угрозы после публикации в социальной сети Twitter о бывших спецназовцах из США и вторжении в латиноамериканскую страну.

Ранее Каракас рассказал о предотвращении морского вторжения колумбийских боевиков. Как уточнил президент страны Николас Мадуро, цель операции заключалась в его уничтожении. По данным телеканала RT, среди задержанных участников вооруженного нападения оказались двое американских граждан. Мадуро назвал их «сотрудниками личной охраны» президента США Дональда Трампа. Как признался один из задержанных американцев, согласно полученной инструкции, венесуэльского президента должны были увезти в США.

Средства массовой информации сообщали, что с инцидентом связан бывший «зеленый берет» из Соединенных Штатов Джордан Гудро, который основал частную охранную компанию Silvercorp USA. О нем и других участниках операции в социальной сети написала корреспондент RT Ортега.

«Наемникам за их работу платят. Но я с удовольствием сделаю эту работу бесплатно, чтобы избавить мир от подстилок Мадуро, таких, как ты», — отмечается в сообщении компании Silvercorp USA.

Ранее российское правительство в Каракасе прокомментировало аналогичную публикацию Silvercorp USA в Facebook. Российские дипломаты подчеркнули, что видят «явную угрозу журналисту RT».