Онищенко заявил, что коронавирус «выдыхается». События дня. ФАН-ТВ

Онищенко: коронавирус «выдыхается», пандемия под контролем Коронавирусу осталось недолго. Оптимистическое заявление сделал первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. По его словам, COVID-19 «выдыхается», ведь во всех странах, где были сильные вспышки, распространение инфекции уже взяли под контроль. А люди, даже в условиях карантина, должны работать, чтобы экономические и социальные процессы не останавливались. Напомним, накануне в России в четвертый раз подряд число выявленных за сутки случаев превысило 10 тысяч. Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что страна пока не вышла на плато заболеваемости, поскольку продолжается прирост заболеваемости.

Прага направит в Москву службу безопасности для защиты дипломатов Прага решила направить в Москву сотрудников службы безопасности для защиты дипломатов, работающих в России. Как сообщают в МИД Чехии, решение принято на фоне сложившейся из-за демонтажа памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге ситуации. Ранее МИД Чехии направил ноту российским коллегам из-за акции возле здания чешского посольства в Москве 5 апреля. 16 апреля акция прошла у консульства Чехии в Петербурге. Напомним, муниципальные власти Праги демонтировали памятник маршалу Ивану Коневу — дважды Герою Советского Союза, участнику освобождения Европы, в частности, Чехословакии от гитлеровских войск.

Журналистов Первого канала лишили аккредитации в Белоруссии Журналистов Первого канала лишили аккредитации в Белоруссии. Теперь, по решению МИД республики, российская съемочная группа не сможет работать на территории дружественной страны. В чем заключались претензии к корреспонденту и оператору, в ведомстве не уточняют, однако ранее местный телеканал «Белларус-1» говорил, что причина в сюжете о ситуации с коронавирусом. Напомним, Белоруссия — единственная страна, заявившая о вспышке распространения инфекции, но не принявшая жесткие карантинные меры.