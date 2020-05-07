США собираются помочь Балканам в борьбе с «российской дезинформацией»

Вашингтон, 7 мая. Государственный департамент США выделит 140 тысяч долларов на помощь балканским государствам в борьбе с «дезинформацией», в том числе «российской».

Как говорится в тендерной документации, деньги будут выделены через посольство в Приштине. Их направят на реализацию программы «TechCamp в Косове: борьба с дезинформацией на Балканах». По данным издания RT, целью этой программы является якобы укрепление доверия общественности к свободной прессе и демократическим институтам.

Ожидается, что США якобы помогут «укрепить доверие, помогая участникам лучше выявлять и бороться с фейковыми новостями, дезинформацией и связанными с ними угрозами, такими как поддельные аккаунты».

Ранее сообщалось, что США и страны Евросоюза готовят стратегию по противодействию «российскому влиянию» на Балканах. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Мэтью Палмер.

По его словам, Россия якобы стремилась к подрыву договоренностей между Грецией и Северной Македонией. Кроме того, Палмер упомянул, что Москва якобы «подогревает» сепаратистские настроения боснийских сербов. По мнению заместителя помощника госсекретаря США, РФ якобы собирается привнести на Балканы «хаос и недоверие».

По его мнению, в интересах Москвы — существование региона, «страдающего от беспорядков». При этом Палмер добавил, что с увеличением числа стан-участниц НАТО усилила свои позиции на Балканах. Он подчеркнул, что надеется на возвращение Сербии и Косово за стол переговоров, чтобы они в дальнейшем тоже могли претендовать на членство в организации.

Палмер также заявил о позиции Вашингтона по вопросам Косово и Сербии. По его словам, американские власти рассчитывают, что любое соглашение между сторонами будет «прочным и всеобъемлющим». При этом он не исключил возможную корректировку границы.