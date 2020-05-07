В России стали реже оформлять водительские права

Москва, 7 мая. В России в 2019 году получили почти на 17 тысяч меньше водительских удостоверений, чем в 2018 году. Об этом свидетельствует статистика МВД.

Всего в прошлом году в нашей стране было выдано 1,33 миллиона водительских прав. Больше всего удостоверений получили в Подмосковье (111,4 тысячи), Москве (79,9 тысячи) и Краснодарском крае (50,4 тысячи). Также в первую пятерку вошли Санкт-Петербург (49,2 тысячи) и Башкирия (44,1 тысячи), сообщает RT.

Реже всего водительские удостоверения в 2019 году оформляли на Чукотке (157), в Ненецком АО (499), Ингушетии (1,2 тысячи), Тыве (1,3 тысячи) и Еврейском АО (1,6 тысячи).

Как считает автоюрист Тимур Маршани, сокращение количества выдаваемых водительских удостоверений может быть связано с тенденцией отказа людей от личного транспорта, передает НСН. Эксперт отметил, что содержать автомобиль невыгодно, так как приходится оплачивать штрафы, решать проблемы с парковкой и техническим обслуживанием, что многие считают нецелесообразным.

«Кроме того, сегодня городской транспорт и инфраструктура города функционируют намного эффективнее. Это сказывается на желании людей пользоваться общественным транспортом», — сказал Маршани.

Ранее в МВД объяснили, как быть с просроченными водительскими правами в период пандемии коронавируса. В ведомстве отметили, что удостоверения, срок действия которых истек в период с 1 февраля по 15 июля включительно, будут действительными на территории РФ до их замены, а водители на это время не будут привлекаться к административной ответственности.