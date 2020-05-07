Самбурская рассказала, почему не любит путешествовать по России

Москва, 7 мая. Актриса Настасья Самбурская пожаловалась на неадекватных поклонников. Она рассказала об этом в социальной сети.

Как уточнила артистка, она ждет не дождется, когда, наконец, все закончится, и можно будет снова нормально жить, работать, путешествовать. При этом она призналась, что путешествовать и отдыхать в России ей категорически не нравится. Причиной этому стали неадекватные поклонники.

«Люди узнают и часто ведут себя максимально беспородно. Фотографируют исподтишка, на вежливый отказ от фото устраивают истерику, зовут к себе за стол и искренне не понимают, почему ты не хочешь с ними «бухать», — объяснила она.

По мнению Самбурской, для медийных личностей в России встреча с такими фанатами — целое испытание.

«Особенно для социопатов», — пошутила Настасья.

Ранее звезда сериала «Универ» Настасья Самбурская опубликовала в Instagram снимок, где выглядит беременной.

На фото Самбурская предстала в красном обтягивающем платье. Снимок сделан в профиль, что подчеркивает круглый животик актриса. Самбурская отметила, что стены на фотографии ровные, а значит, она не использовала фотошоп.

Поклонники актрисы знают, что знаменитость любит разыгрывать окружающих, делясь «подробностями» личной жизни. Ранее звезда опубликовала «семейное» фото с якобы своими мужем и подросшим сыном. В этот раз актриса решила вновь подшутить над фанатами и подогреть слухи о беременности.

Снимок мог стать продолжением публикаций Самбурской о личной жизни звезд. Ранее актриса раскритиковала «звездных баб», которые унижают своих бывших после разрыва и рассказывают подробности своей личной жизни в Instagram.