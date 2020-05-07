Конгресс США готовится опубликовать 53 документа о «российском вмешательстве»

Вашингтон, 7 мая. Спецкомитет по разведке Палаты представителей Конгресса собирается обнародовать 53 стенограммы показаний свидетелей, касающиеся приписываемого РФ вмешательства в выборы президента США 2016 года, сообщает издание Politico.

Ранее Белый дом настаивал на проведении повторного анализа материалов на предмет наличия секретной информации до их публикации, но теперь отказался от этого. По данным СМИ решение последовало после призывов сторонников президента США Дональда Трампа к главе комитета, демократу Адаму Шиффу обнародовать документы.

«Этот шаг открывает путь к публикации 53 стенограмм», — пишет Politico.

Решение конгрессменов опубликовать данные подтвердил и. о главы Национальной разведки США Ричард Гренелл. По его словам, законодатели намерены как можно быстрее проанализировать предложенные разведсообществом отредактированные версии материалов.

«Неизвестно, как быстро группа рассмотрит предложения разведки, но ожидается, что материалы, содержащие тысячи страниц, заново откроют дела, связанные с контактами предвыборной кампании Трампа (в 2016 году. — прим. ФАН) с РФ», — отмечает издание.

Напомним, что в 2017 году Министерство юстиции США назначило Роберта Мюллера на должность спецпрокурора для расследования «вмешательства РФ» в президентские выборы США 2016 года, в которых одержал победу Дональд Трамп. Почти за 2 года работы Мюллеру не удалось найти доказательств того, что Москва «оказывала влияние» на электоральный процесс в США. Спецпрокурор в итоге подтвердил отсутствие сговора между РФ и избирательным штабом Трампа.

Расследование, завершившееся провалом, обошлось американским налогоплательщикам более чем в 30 млн долларов. Как отмечают эксперты, обвинения в адрес России со стороны Штатов являются результатом внутриполитической борьбы между демократами и республиканцами.