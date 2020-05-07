Швейцарские ученые нашли способ спасти мужчин от коронавируса

Москва, 7 мая. Прием антиандрогенных препаратов, блокирующих выработку тестостерона, уменьшает риск смертности от коронавирусной инфекции у мужчин, об этом сообщили в пресс-служба Европейского общества медицинской онкологии.

Как уточнили швейцарские ученые, медики наблюдали за состоянием больных, переболевших коронавирусом. Ранее средства массовой информации писали, что мужчины чаще заражаются и тяжелее переносят COVID-19. Как сообщил профессор Университета Лугано Андреа Алимонти, это может быть связано с работой половых органов.

Напомним, ученые выяснили, что жертвами коронавируса чаще становятся мужчины, чем женщины. Российские вирусологи объяснили причины такой тенденции.

Национальная комиссия здравоохранения Китая проанализировала половозрастной состав первых 425 умерших от коронавируса. Выяснилось, что две трети из них — представители мужского пола. Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев отметил, что на основе этих данных делать какие-либо выводы рано, поскольку в этот список попали лишь инфицированные с выраженными клиническими проявлениями, и статистика не учитывает бессимптомные или легкие формы. При этом ученый подтвердил, что часть патогенов действительно по-разному действует на женский и мужской организм.

Что касается коронавируса, существует несколько версий. Первая касается распространенности курения среди мужчин — в поврежденных табаком легких пневмония развивается быстрее. Кроме того, у мужчин может быть генетическая предрасположенность к более тяжелому течению болезни.

Кроме того, причина может крыться в большей социальной активности китайских мужчин — они чаще общаются и жмут друг другу руки. Также мужчины обычно халатнее относятся к своему здоровью, чем женщины. Вирусологи подчеркивают, что пока более высокая смертность от коронавируса среди мужчин является лишь тенденцией, и делать какие-то конкретные выводы рано.