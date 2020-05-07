Айза Анохина объяснила, как вывихнула челюсть два раза подряд

Москва, 7 мая. Рэп-исполнительница, блогер и телеведущая Айза Анохина объяснила, почему вывихнула челюсть несколько раз подряд. В рассказе в Instagram-stories она связала неприятности со здоровьем с кармой.

Напомним, ранее Анохина опубликовала видео, на котором предстала перед подписчиками с забинтованной головой. Экс-супруга рэпера Гуфа рассказала, что пережила два вывиха челюсти подряд.

Через некоторое время блогер пояснила, что носит на одном из зубов что-то «типа брекета, который тянет зуб, чтобы освободить место под новый». Из-за этого у Анохиной изменился прикус — зуб мешал ей при надкусывании, и она попросила врача спилить его.

«После спиливания челюсть, которая месяц была в напряжении, расслабилась и вылетела из сустава», — поделилась рэп-исполнительница.

По словам Айзы, ей три раза вправляли челюсть, после чего забинтовали голову и запретили говорить и есть.

«Я — человек думающий и верящий в карму — с благодарностью принимаю свое состояние, потому что знаю, за что мне прилетело. И вновь встаю на путь истинный», — написала блогер.

Отметим, что ранее Анохина решилась на пластическую операцию и сделала эндоскопическую подтяжку верхней трети лица. В Instagram она пожаловалась, что после операции у нее был сильный отек и синяки под глазами. Из-за этого блогер назвала себя «дурой года».