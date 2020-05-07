Силуанов оценил возможность заморозки и конвертации банковских вкладов россиян

Москва, 7 мая. Никаких заморозок и конвертаций депозитов в России не планируется, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, передают «Ведомости».

«Никаких заморозок и конвертаций не планируется», — заявил глава Минфина в ответ на предположение, что россияне будут переводить деньги из банков «под подушку», опасаясь новых налоговых инициатив.

Напомним, что президент России Владимир Путин ранее подписал закон, согласно которому НДФЛ по ставке 13% будет облагаться совокупный процентный доход по вкладам в российских банках, выплаченный вкладчику за год, за минусом необлагаемого процентного дохода.

По словам Силуанова, люди с достатком могут заплатить 13% с дохода по таким депозитам. Министр финансов говорит, что риск оттока вкладов были просчитан властями. Он подчеркивает, что все граждане платят налоги со своих зарплат, поэтому будет справедливо платить налоги и по крупным вкладам, приносящим пассивный доход.

«Понятно, что какая-то часть депозитов может сократиться. Но куда переводить? За границу — там ставки отрицательные. В валюту — высокая волатильность, можно потерять на курсе», — отмечает глава Минфина.

Силуанов говорит, что это своего рода налог на обеспеченных людей, чей доход от депозитов не меньше 60 тыс. рублей в год, то есть это вклады более 1 млн рублей. Министр подчеркивает, что для тех россиян, у кого такие сбережения появились не от предпринимательской деятельности или доходов, прописаны исключения.

Новый порядок налогообложения депозитов заработает, начиная с доходов, полученных в следующем году, то есть первые налоговые выплаты по вкладам россияне должны будут сделать до декабря 2022 года.

Ранее глава информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев объяснил послабления, которые появились в принятой версии закона. Под закон не попадают рублевые вклады, процентная ставка по которым в течение налогового периода не превышает 1%.