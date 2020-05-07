Дом, гараж и баню Жигунова распродали за долги

Москва, 7 мая. Земельный участок, дом, баню и гараж актера Сергея Жигунова распродали с молотка из-за многомиллионных долгов.

Артист лишился недвижимости во Владимирской области. На аукционе по минимальной стоимости были проданы дом площадью 417 квадратных метров, баня на 121 кв. м., двухэтажный гараж на 131 кв. м. и земельный участок площадью 1,3 га в поселке Залесье. Имущество Жигунов передал банку, который устроил открытый аукцион.

Дом артиста был продан за 6,5 миллионов рублей, гараж и дача принесли по миллиону рублей. За земельный участок покупатель заплатил 500 тысяч рублей. В общей сложности в результате аукциона было выручено чуть более девяти миллионов рублей, пишет Star hit.

Согласно некоторым данным, у Жигунова остались лишь два автомобиля и квартира в Москве. Артист также оспаривает в суде сделку по апартаментам на Мосфильмовской улице, которые также продали на публичных торгах в счет долга. По мнению Жигунова, апартаменты реализовали по цене на 25% ниже рыночной.

«Нокссбанк» в 2018 году обратился в Останкинский районный суд Москвы с иском к Жигунову. Оказалось, актер пять лет назад взял кредит, но в срок деньги не вернул. Вместе с пенями и процентами долг составил 38 миллионов рублей. «Нокссбанк» выиграл дело. Жигунову дали отсрочку до января, однако и после этого компания артиста долг не выплатила.

Артисту осталось вернуть порядка 15 млн рублей. Ране стало известно, что из-за долгов Жигунов лишился квартиры.