Российским военным запретили пользоваться гаджетами на службе

Москва, 7 мая. Президент России Владимир Путин внес изменения в Дисциплинарный устав Вооруженных сил РФ, в том числе запретил военным передавать журналистам или через соцсети подробности о своей службе и использовать гаджеты в определенных условиях.

Согласно поправкам, теперь к грубым дисциплинарным проступкам добавлены предоставление СМИ информации о воинской службе, а также ношение и использование гаджетов во время боевых действий, нахождения в нарядах, участия в учениях или походах кораблей.

Отмечается, что ограничения касаются всех девайсов, способных хранить и передавать фото/видеоматериалы, а также данные геолокации.

В прошлом году Владимир Путин подписал федеральный закон, который предусматривает запрет военнослужащим размещать в Сети или передавать журналистам информацию, раскрывающую их ведомственную принадлежность и служебную деятельность. Авторы закона отмечают, что подобных данных заинтересованы спецслужбы других государств, а также террористические и экстремистские организации.

Ранее Владимир Путин подписал указ о предоставлении дополнительных страховых выплат медицинским работникам, которые борются с коронавирусом. В случае смерти медработника страховая выплата его семье составит 2,7 млн рублей.