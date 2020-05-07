Оголодавший преступник с ножом ограбил московский «Макдоналдс»

Москва, 7 мая. Оголодавший преступник с ножом ограбил ресторан «Макдоналдс» у станции метро «Тушинская» на северо-западе столицы, похитив 60 хлебобулочных изделий. Об этом в среду сообщили в правоохранительных органах.

«Злоумышленник с ножом ворвался в «Макдоналдс» «Тушинской» в Москве. Он пригрозил своим оружием экспедитору, после чего похитил порядка 60 булок, после чего скрылся», — цитирует источник в правоохранительных органах ТАСС.

Информацию агентству подтвердили и в пресс-службе главка московской полиции. В ведомстве отметили, что инцидент произошел 2 мая. Злоумышленник похитил хлебобулочные изделия из заведения общепита по адресу: Волоколамское шоссе, 90, корпус 2. При этом нападавший угрожал одному из сотрудников организации ножом.

Уголовное дело возбуждено по ст. 161 УК РФ («Грабеж»). Правоохранительные органы принимают меры к розыску и задержанию причастного к преступлению.

Ранее основатель и владелец сети блинных «Теремок» Михаил Гончаров во время онлайн-эфира Медиагруппы «Патриот» заявил, что из-за ограничений по коронавирусу организация остановила работу двух третей ресторанов. Гончаров возмутился тем фактом, что на государственную поддержку рассчитывают иностранные сети «Макдоналдс» и «Бургер кинг». По его словам, до введения ограничительных мер в сети «Теремок» работало 4,5 тыс. сотрудников и 310 ресторанов.