Новый гусеничный бронетранспортер встанет на защиту российского Крайнего Севера

Москва, 7 мая. В России создается новый гусеничный бронетранспортер, способный выполнять боевые задачи в условиях Крайнего Севера, сообщил генеральный директор предприятия-разработчика ООО «Военно-промышленная компания» Александр Красовицкий.

До этого «ВПК» занималась разработкой и производством исключительно колесной бронетехники. Среди самых известных проектов предприятия — семейство бронеавтомобилей «Тигр» и боевая платформа «Бумеранг».

Глава предприятия подчеркнул, что сейчас инженеры «ВПК» заняты проектированием вездеходной бронемашины.

«Это будет бронетранспортер, способный выполнять боевые задачи в условиях Крайнего Севера. Сроки и характеристики машины пока не буду оглашать, всему свое время», — отметил Красовицкий.

Ранее гендиректор «Военно-промышленной компании» сообщал, что в России создается новый полицейский бронеавтомобиль, в конструкции которого учтен опыт создания бронемашин «Атлет». Как отмечал Красовицкий, машина будет ориентирована на экспорт.

Недавно генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев заявлял, что Россия начала продвигать на зарубежный рынок новейшую колесную платформу «Бумеранг», которая может быть использования для создания различных боевых машин. Российской техникой заинтересованы ряд стран. Предварительная оценка объема продаж составляет 1 млрд долларов.