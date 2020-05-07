Киркоров показал, как Басков прощупывает женские животы в поисках голоса

Москва, 7 мая. Николай Басков продемонстрировал урок по вокалу непосредственно на животах певиц. Отрывок занятия опубликовал в своем Instagram Филипп Киркоров.

На кадрах видно, как девушка лежит сначала на спине, а затем, по просьбе Баскова, на животе. В это время под аккомпанемент рояля певец просит ее петь, указывая ей на ту область живота, откуда должны исходить звуковые вибрации. После этого ее сменяет другая девушка.

«Как же сложно, порой найти его… Голос… и только рука Мастера вам в помощь!» — сопроводил видео подписью Киркоров.

Басков вскоре отреагировал на пост коллеги.

«Я тебя тоже могу прощупать и повертеть», — ответил Киркорову певец.

Подписчики оценили методы вокального преподавания Николая Баскова.

«Божественный метод», — написал телеведущий и певец Вячеслав Макаров. «Мы тоже так делаем, прежде чем распилить девушку», — прокомментировали фокусники братья Сафроновы. «Ребята, я Вас обожаю! А Коля прав, практика мощь!» — пишет звезда шоу «Голос» Оксана Казакова.

Ранее Николай Басков предался ностальгии и занялся разбором фотоальбомов. Народный артист РФ поделился забавным снимком, который вызвал шквал эмоций у его фанатов. Певец в Instagram показал, каким «поросеночком» был в детстве.