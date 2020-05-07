В России резко выросли продажи презервативов

Москва, 7 мая. По итогам первого квартала текущего года продажи презервативов в денежном выражении выросли в России почти на четверть. Такие данные приводит специализирующаяся на исследованиях фармацевтического рынка компания DSM Group.

С январь по март выручка аптек от продаж презервативов достигла 1,9 млрд рублей, что на 24,4% больше, чем показатель за аналогичный период прошлого года. В натуральном выражении рост составил только 12,4%.

Разница показателей обусловлена предпочтительной покупкой больших упаковок и ростом средней цены пачки презервативов, которая составляла 254 рубля в первом квартале 2019 года и выросла до 276 рублей в 2020 году, пишет газета «Известия».

Всплеск продаж специалисты зафиксировали в марте, с началом введения в России режима самоизоляции. Выручка от продаж контрацептивов с 9 по 15 марта превысила прошлогоднюю на 31,8%, в период с 16 по 22 марта — на 62,6%, с 23 по 29 марта — на 28,5%, с 30 марта по 5 апреля — на 29,3%. После продажи пошли на спад, с 13 по 19 апреля показатель превысил результаты прошлого года только на 6,4%.

Ранее специалист Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в области употребления психоактивных веществ и аддиктивного поведения Владимир Позняк заявил, что после выхода из режима самоизоляции нельзя забывать, что пандемия коронавируса еще не закончилась, поэтому необходимо продолжать соблюдать меры безопасности и следить за здоровьем.

Позняк посоветовал продолжать ограничивать социальные контакты и соблюдать дистанцию. Также специалист ВОЗ отметил, что возвращение к прежней жизни может стать таким же стрессом, как смена работы, переезд или отпуск, поэтому очень важно следить за эмоциональным состоянием и при необходимости обращаться за помощью.