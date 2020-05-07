Российский корабль «Спарта-2» доставил в Сирию почти 850 тонн гумпомощи

Тартус, 7 мая. Российский контейнеровоз «Спарта-2» доставил в сирийский порт Тартус почти 850 тонн гуманитарной помощи, сообщает начальник штаба материально-технического обеспечения (МТО) группировки войск ВС РФ в Сирии генерал-майор Андрей Терюхов.

«В качестве гуманитарной помощи населению в порт Тартус Сирийской арабской республики из Российской Федерации доставлено 846 тонн продовольствия», — проинформировал Терюхов.

По его словам, гуманитарная помощь будет доставлена в 7 региональных отделов Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС). Часть продуктов отправят в провинции за Евфратом, где в ней особенно нуждаются.

Терюхов напомнил, что с 2016 года РФ организовала больше 2,4 тыс. гуманитарных акций и передала жителям Сирии более 4 тыс. тонн продовольствия. Также Россия в рамках помощи по восстановлению городов направила в Сирию более 4,5 тыс. стройматериалов. Сейчас в стране ведется активное восстановление 176 дошкольных учреждений и 225 школ.

«За последние пять лет Россия дала нам очень много, мы очень благодарны за эту гуманитарную помощь», — отмечает замглавы терминала порта Тартус Али Юсеф.

Ранее президент Сирии Башар Асад заявлял о возможности Дамаска восстановления страны после войны без помощи Запада. Сирийский лидер убежден, что у сирийцев достаточно сил, чтобы восстановить страну после конфликта.