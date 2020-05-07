Телефонные слушания Верховного суда США прервал звук спускаемой в туалете воды

Вашингтон, 7 мая. Звук спускаемой в унитазе воды прервал телефонные слушания в Верховном суде США. Об этом в среду сообщило агентство Associated Press.

На этой неделе Верховный суд США из-за эпидемии коронавируса впервые проводит заочные слушания по телефону. Также впервые присутствовать на слушаниях заочно, подключаясь к телеконференции, разрешают широкой публике.

Характерный звук был слышен во время выступления юриста Романа Мартинеса, который добивался отмены закона о запрете автоматических рекламных звонков на мобильные телефоны. Сколько человек в тот момент находились на громкой связи и могли слышать нехарактерные для судебных заседаний звуки неизвестно.

Глава федерального телекоммуникационного ведомства (FCC) США Аджит Пай в ироническом ключе прокомментировал ситуацию. Пай обратил внимание, что звук послышался сразу после упоминания его ведомства в речи адвоката, и выразил надежду, что это не следует трактовать как отношение ВС США к FCC.

Верховный суд пока никак не прокомментировал происшествие.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в стране вакцина от коронавирусной инфекции появится к концу текущего года, сообщает RT. По мнению главы Белого дома, власти и ведомства «работают быстро, насколько это возможно» с административной точки зрения, однако для утверждения лекарства необходим ряд документов и разрешений, в том числе на применение препарата для лечения.

Напомним, в декабре 2019 года в городе Ухань (провинция Хубэй, КНР) вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее специалисты установили, что патогеном заболевания является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество инфицированных в мире превышает 3,7 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 258 тысяч человек.