ВСУ обстреляли из БМП район села в ЛНР

Луганск, 7 мая. ВСУ за минувшие сутки один раз нарушили режим тишины в зоне ответственности ЛНР, сообщают в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Обстрелам подвергся район села Березовское», — передают в СЦКК.

Отмечается, что киевские силовики открыли огонь по территории ЛНР из БМП.

Ранее сообщалось, что в ЛНР за минувшую неделю в результате обстрелов украинских военных пострадали женщина и 7-летний ребенок, были повреждены жилые дома в поселках Донецкий, Золотое-5 и Фрунзе, а также электроподстанция шахты и школа.

Напомним, что гражданская война на Украине продолжается с 2014 года. Жители восточных регионов отказались подчиняться правительству, пришедшему к власти в результате государственного переворота. В результате они объявили о независимости и формировании Луганской и Донецкой Народных Республик. Киевские власти в ответ начали военную кампанию против населения Донбасса.