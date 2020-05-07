Определена категория россиян, которая меньше всех боится коронавируса

Москва, 7 мая. Россияне старшего поколения составляют наибольшую долю респондентов, которые не боятся ни коронавируса, ни ухудшения экономики, свидетельствуют результаты исследования страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие».

«Россияне старшего поколения составляют наибольшую долю респондентов, которые не боятся ни вируса, ни обвала рубля и ухудшения экономики (26% опрошенных 50-59 лет и 23,3% в возрасте 60 лет и старше)», — отмечается в исследовании.

Результаты опросов показали, что экономических последствий пандемии больше всего боятся молодые люди от 18 до 29 лет (20,5%), а также респонденты от 30 до 49 лет (17%).

Коронавирусом в разной степени обеспокоены 85,5% россиян, в то время как 14,5% опрошенных не испытывают никакого страха перед пандемией. Наибольшая часть респондентов оценивает уровень тревоги на 5 из 10 (24,5%).

Итоги исследования показали, что население в своем большинстве формировать сбережения в условиях экономической нестабильности пока не готово.

«Чаще на данный факт указывают респонденты в возрасте от 60 лет (86,8%). Молодежь (18-29 лет) чаще остальных заявляет, что откладывает или будет откладывать деньги и хранить их дома наличными (21,3%)», — подчеркивают аналитики.

В общей сложности, в опросе поучаствовали более 1,5 тыс. россиян.

Ранее результаты соцопроса, проведенного аналитиками OMI (Online Market Intelligence) и центром социального проектирования «Платформа» показали, что большинство россиян, которые находятся на самоизоляции, будут не готовы сразу посещать общественные места после отмены карантина. Менее половины респондентов отметили, что выйдут на прогулку после снятия ограничительных мер.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».