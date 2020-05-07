Появилось видео с мяукающей ушастой совой, напугавшей кота

Мурманск, 7 мая. Мяукающая ушастая сова напугала кота угрожающей позой и нетипичными для птиц звуками. Забавный ролик появился в соцсетях.

Ушастую сову подобрала и выходила жительница Мурманска, у птицы сломано крыло. На видео сова стоит на полу, периодически поднимая здоровое крыло, переступает с ноги на ногу и издает звук, похожий на кошачье мяуканье. В этот момент находившийся неподалеку рыжий кот пугается и убегает от птицы.

«Наконец-то мне удалось заснять те «милые» звуки, которые я слушаю по ночам! Спонсор воплей — наш рыжий кот. Наверное, в данном случае это звуки угрозы и обороны, но я совиного языка не знаю», — отметила владелица питомцев.

Ранее президент Международной фелинологической ассоциации Елена Шевченко рассказала, что в 2019 году самой популярной породой кошек в России стал мейн-кун. По ее словам, востребованность животных этой породы можно объяснить крупным размером.

По словам главы Международной фелинологической ассоциации, на втором месте по популярности у россиян оказались британские кошки. Шевченко обратила внимание на схожесть представителей породы с «плюшевыми мишками». Кроме того, короткая шерсть британских кошек не требует сложного ухода.

Также популярны в России кошки экзотической ориентальной породы.

«Это очень стройные, длинные и элегантные кошки», — подчеркнула Шевченко.

По ее словам, ориенталы отличаются высоким уровнем интеллекта и общительностью. Шевченко отметила, что среди россиян растет спрос на новые породы кошек. Например, на полидактов — животных с пятью-шестью пальцами на лапах. Также в качестве примера она привела манчкинов — кошек, у которых коротенькие ножки.