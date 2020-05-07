Эксперт объяснила причину падения рождаемости в РФ

Москва, 7 мая. Более 338 тыс. детей родилось в РФ за первые три месяца текущего года, это на 6,1% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. По мнению заведующей лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им. Плеханова Елены Егоровой, снижение рождаемости связано с взрослением малочисленного поколения россиян, родившихся во второй половине 1990-х.

«Женщин мало, которые родились в конце 1990-х годов, их просто мало», — говорит Егорова.

По ее мнению, существует вероятность увеличения рождаемости после окончания пандемии коронавируса.

«Те, кто уже задумывался о рождении ребенка и сейчас сидят дома из-за потери работы, могут подумать о пособиях, которое государство гарантирует в случае появления ребенка, кроме того, те, кто боятся потерять работу, могут «подстраховаться» и тоже осмысленно пойти в декрет, чтобы как раз ее не потерять — 9 месяцев точно не уволят и еще три года декретных выплат», — отмечает специалист.

Однако она считает, что период самоизоляции существенно не повлияет на повышение или понижение рождаемости.

В прошлом месяце социолог Дарья Халтурина отмечала, что пандемия коронавируса может преподнести «сюрпризы» для демографов и оказать сильное влияние на статистику смертности и рождаемости по итогам 2020 года. По ее прогнозам, после окончания карантина стоит ожидать краткосрочное падение рождаемости, за которым последует всплеск.