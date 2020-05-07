Помпео предупредил чешского премьера о «враждебном влиянии» России

Вашингтон, 7 мая. Госсекретарь США Майк Помпео во время телефонного разговора с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем заявил, что Вашингтон обеспокоен «враждебным влиянием» со стороны КНР и РФ.

«Госсекретарь вновь подчеркнул обеспокоенность по поводу усилившейся пропаганды и враждебного влияния со стороны Китая и России, а также поддерживаемых ими сил», — сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

Помпео и Бабиш обсуждали совместную борьбу с пандемией коронавируса, а также торговые и инвестиционные связи. Глава внешнеполитического ведомства США и премьер-министр Чехии также приняли совместную декларацию по обеспечению безопасности сетей связи 5G.

Ранее глава Госдепартамента США заявлял, что Белый дом обладает достаточным объемом доказательств, указывающих на то, что коронавирус начал распространяться из лаборатории в китайском городе Ухань. Помпео сказал, что в курсе гипотез о природном происхождении COVID-19, но, по его словам, американские эксперты убеждены в обратном.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.