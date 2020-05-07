Психолог рассказала, как коронавирус изменит социальное поведение россиян

Москва, 7 мая. Психолог Арина Липкина рассказала, как может измениться социальное поведение россиян из-за коронавируса.

По ее словам привычные увлечения и способы отдыха после выхода из режима самоизоляции постепенно вернутся в измененном виде. Эксперт назвала вынужденное домашнее заточение из-за пандемии стрессовой ситуацией для психики и организма. Но, когда наступит момент снятия ограничений, пытаться сразу устроить грандиозный праздник не стоит.

Самоизоляция накапливает стрессовые состояния в людях. Это могут быть вялость, неорганизованность, раздражительность, депрессивные тревожные состояния.

«Когда люди выйдут из режима самоизоляции и смогут вместе заниматься чем-то любимым, их досуг изменится. При этом выход должен быть постепенным. Если сразу ринуться во все тяжкие, это будет дополнительный стресс. Это как если бы вы сидели на диете и вышли из нее – не надо тут же есть много разной еды. Привычные способы отдыха, занятия и увлечения вернутся, но постепенно», – сообщила Липкина в интервью радио Sputnik.

По мнению психолога, социальное поведение россиян изменится. На первом месте окажутся совместные занятия. Семьи будут стараться держаться вместе, так как понятие «плечо к плечу» люди стали воспринимать как что-то «намного более ценное». Превалировать в большей степени будет не разделенный досуг, а «что-то групповое, семейное». Более актуальным такой отдых станет даже вне дома, полагает Липкина.

Ранее RT сообщило, что нейропсихолог Ирина Хвингия дала рекомендации по подготовке к выходу из самоизоляции. По словам специалиста, период восстановления может занять около полугода.